صافرة روسية لمواجهة الأهلي والقادسية.. وحكم سلوفيني للهلال والاتفاق

ماجد الاشرم(صدى):

أعلن اتحاد الكرة، اليوم الجمعة، عن حكام مباريات اليوم في إطار الجولة الـ 24 من دوري المحترفين.

وقال إن مباراة أحد والرائد سيديرها الحكم فهد المرداسي ، بمساعدة عبد الله الشلوي، ومحمد العبكري، وعبد الله النحيت.

ويدير مباراة الأهلي والقادسية الحكم الروسي سيرجي لابوشكين، بمساعدة فاليري دانشيكو، ومكسيم غافريلين، ومحمد الهويش.

وتُدار مباراة الهلال والاتفاق بصافرة السلوفيني ماتيج جوغ، وبمساعدة توميسلاف بوسبيه، ومانويل فيدالي، وسامي الجريس.