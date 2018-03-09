فنادق هيلتون تعلن عن وظائف إدارية شاغرة في 4 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة إعلان عبر موقعها الإلكتروني، توفّر فيه عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للمواطنين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من ” الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة ” .

حيث أبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على النحو التالي :

– مساعد مدير مكتب الاستقبال (مكة المكرمة).

– مسئول المشتريات (الرياض).

– موظف المخزون (الرياض).

– مرشد برنامج التنمية (الرياض).

– مرشد برنامج التنمية (مكة المكرمة).

– مرشد برنامج التنمية (المدينة المنورة).

– مرشد برنامج التنمية (جدة).

كما أوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مارس 2018، وعلي من يرغب في التقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط : هنـــــــا .