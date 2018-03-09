الاعتداء على ساهر بالعارضة والشرطة تحقق

تركي السالم(صدى):

اعتدى مجهولون على جهاز الرصد الآلي ” ساهر ” الذي تم تركيبه على الطريق السريع بين محافظتي العارضة والعيدابي بالقرب من تقاطع طريق قرية المزرق.

وأكدت مصادر، أن بلاغاً ورد إلى شرطة منطقة جازان، صباح اليوم الجمعة، عن الواقعة حيث قام الجناة برشّ دهانات على عدسة التصوير، وأجزاء من محتوياته وطمس معالمه بشكل كبير، حيث اعتبر الأمر حادثاً جنائياً.

وبدأت الأجهزة الأمنية في رفع البصمات واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما بدأت الشرطة تحقيقاتها لجمع معلومات حول الواقعة والوقوف على المتسببين، والقبض عليهم لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.