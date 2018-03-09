منتخب كولومبيا يواجه مصر وديا

ماجد محمد(صدى):

أعلن رئيس الاتحاد الكولومبي رومان خيسورون عن مواجهة المنتخب الكولومبي لمنتخب مصر في مباراة ودية؛ استعدادًا لمونديال روسيا 2018.

وقال “خيسورون ” ، إنه من المقرر أن تقام المبارا ة بين الفراعنة، والمنتخب الكولومبي في شهر يونيو المقبل، في إيطاليا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب كولومبيا بفرنسا أولا في 23 مارس، واستراليا عقب 4 أيام من مواجهة المنتخب الفرنسي؛ لتكون مواجهة مصر هي الثالثة له؛ استعدادا للمونديال.

وتخوض كولومبيا كأس العالم في المجموعة الثامنة مع اليابان والسنغال وبولندا، بينما تقع مصر في مجموعة السعودية وروسيا، أوروغواي.