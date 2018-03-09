جوجل تطرح نسخة تجريبية من نظامها المنتظر أندرويد بي

نورة الشهري(صدى):

طرحت جوجل نسخة تجريبية للمطورين من نظام تشغيلها المرتقب أندرويد بي Android P وأتاحت تحميله على الحاسوب أو الهاتف الذكي.

ولتحميل النسخة الجديدة من التطبيق يجب عليك الاختيار بين الآتي:

الأول: إذا كنت من مستخدمي هواتف بيكسل فإن تقنية ” صور جوجل ” تسمح بتحميل التحديث الجديد يدويا.

كل ما عليك أن تذهب إلى قسم التنزيل، ثم انتقل مباشرة إلى قسم مطوري جوجل ، وقم بتحميل الملفات المطلوبة لأندرويد بي.

الثاني: إذا كنت تحمل أي هاتف ذكي يعمل بنظام تشغيل أندرويد، سيتعين عليك أن تبحث عن نسخة ذات امتداد APK في محرك البحث، والتي ستسمح لك بتحميل النسخة التجريبية التي خصصتها جوجل لمستخدميه .