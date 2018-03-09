على خطى صفقة نيمار.. ” الخليفي ” يفكر في راكيتيتش

نواف السالم(صدى):

بعد غرق سفينة سان جيرمان في حديقة الأمراء، امام ريال مدريد، وخروج النادي الفرنسي من دوري أبطال أوروبا، بدأ رئيس النادي ناصر الخليفي في البحث عن منقذ.

وقالت مصادر إن ” الخليفي ” بصدد تدعيم صفوف النادي الفرنسي بصفقة جديدة، حيث يسعى للتعاقد مع لاعب البرسا راكيتيتش، خلال فترة الانتقالات الصيفي.

وأشارت المصادر إلى أن ” الخليفي ” سيحاول إنقاذ وضعه بإبرام عدد من الصفقات ؛لإحداث نقلة كبيرة في صفوف الفريق خلال الميركاتو.

ويمر النادي الفرنسي بأوضاع صعبة منذ إصابة لاعبه وصفقته الأغلى نيمار دا سيلفا التي أسفرت عن تغيبه عن مواجهة الملكي، بالإضافة لفشل النادي في الحفاظ على دوري الأبطال، بعد الخسارة من ريال مدريد الإسباني، بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا 2-5، خلال دور الـ16.