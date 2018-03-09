كثرة المهام تعرض الأمهات لمتلازمة الاحتراق النفسي

نورة الشهري(صدى):

أكد الأطباء أن الأم التي تقوم بعدة أدوار في الحياة اليومية، وتأخذ على عاتقها العناية بالأطفال وتلبية متطلبات الزوج والقيام بأعمال المنزل، علاوة على أنها قد تكون امرأة عاملة، وهو ما قد يؤدي إلى تعرضها للإصابة بالاحتراق النفسي في كثير من الأحيان.

وتظهر الأعراض الجسدية لمتلازمة الاحتراق النفسي في صورة إنهاك وضعف وصداع وتوتر العضلات واضطرابات النوم، وأضاف الطبيب النفسي الألماني أن الأعراض النفسية تظهر من خلال الخوف والقلق والتهيج واعتلال الحالة المزاجية والاكتئاب.

وللتخلص من أعراض الاحتراق النفسي يتعين على الأم في البداية البحث عن الأشخاص المقربين منها والتحدث معهم، مثل الزوج أو الصديقة أو الأم، كما يمكن اللجوء إلى طلب المساعدة من المختصين مثل طبيب نفسي أو مراكز الاستشارات الأسرية، حيث يمكن للطبيب تقرير ما إذا كانت الحالة تحتاج إلى إجازة مرضية أم إلى علاج نفسي.