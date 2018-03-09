فيديو مرعب لمجموعة فئران تتحرك داخل مطعم ملتصقة ببعضها

بكين(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مرعب لمجموعة من الفئران ملتصقة ببعضها وتتحرك داخل مطعم صيني، ما أثار ذعر رواد المطعم.

تظهر اللقطات الفئران متصلة ببعضها وتسير على الأرض كأنها تؤدي حركات راقصة.

وعلقت وسائل إعلام صينية على الفيدية مُشيرة إلى أن الأمهات عادة ما تقود أطفالها في ظاهرة تعرف بـ ” القافلة ” ، حيث يقوم الصغار بمسك ذيل من أمامه للسماح لهم بالتجول معا.

وهذه القوافل تشجع الصغار على استكشاف ما حولها، لكن البعض يعتبر هذه الظاهرة نذير شؤم ويتم ربطها بالموت والمرض.