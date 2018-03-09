واتساب يطلق تحديثات جديدة أبرزها مكالمات الفيديو الجماعي

نورة الشهري(صدى):

طرح القائمون على تطبيق المحادثات الفورية الشهير ” واتساب ” ، عدة تحديثات جديدة منها تمديد المدة الزمنية التي تتيح لأي مستخدم إمكانية حذف أي رسالة بعثها سواء كانت داخل دردشة فردية أو لمجموعة من الأصدقاء.

وقامت إدارة تطبيق واتساب منذ أشهر قليلة بإتاحة خدمة التراجع عن الرسائل ما دام لم يقرأها المستقبِل، شريطة ألا تتجاوز مدة إرسالها 7 دقائق.

حيث تم تمديد الوقت ليصل إلى 68 دقيقة، وتحديدًا ساعة و 8 دقائق و 16 ثانية، على أن يُطبق الأمر على الصور والملفات ومقاطع الفيديو، بشرط أن لا يطلع المستقبِل على الرسالة.

وكل ما سيكون على المستخدم فعله، كما في السابق، هو الضغط مطولاً على الرسالة، حتى تظهر قائمة يتم اختيار الحذف عند الجميع، لتختفي الرسالة.

مع العلم أن هذا التحديث سيتاح أولاً لمستخدمي برنامج الأندرويد، ثم في مرحلة لاحقة مستعملي Ios.