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الهلال يبتعد في الصدارة بالجولة الـ 19 من الدوري الأولمبي

الهلال يبتعد في الصدارة بالجولة الـ 19 من الدوري الأولمبي
نواف السالم(صدى):

أقيمت 6 مواجهات في الجولة الـ 19 من الدوري السعودي الأولمبي لكرة القدم أمس، فيما تأجلت مباراة الاتحاد والقادسية بسبب عدم حضور سيارة الاسعاف، على أن يحدد موعدها لاحقا .
وابتعد فريق الهلال بالصدارة عقب فوزه على الجيل بهدفين دون رد ، ليرتفع رصيد الهلال إلى 41 نقطة بالمركز الأول ، فيما توقف رصيد الجيل عند 8 نقاط بالمركز الأخير .
وتقدم فريق الفيصلي للمركز الثاني بفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف ، ليكون رصيد الفيصلي 35 نقطة ، وتوقف رصيد الأهلي عند 34 نقطة بالمركز الرابع .
وفاز فريق الفتح على الباطن بستة أهداف مقابل هدف ، ليكون رصيد الفتح 32 نقطة بالمركز الخامس ، وتوقف رصيد الباطن عند 23 نقطة بالمركز الحادي عشر .
وتفوق الشباب على الأنصار بثلاثة أهداف دون رد ، ليترفع رصيد الشباب إلى 34 نقطة بالمركز الثالث ، وتجمد رصيد الأنصار عند 12 نقطة بالمركز قبل الأخير .
وتغلب فريق هجر على الخليج بهدفين مقابل هدف ، ليكون رصيد هجر 23 نقطة بالمركز العاشر ، وتجمد رصيد الخليج ، 21 نقطة بالمركز الثاني عشر .
وتعادل فريق أحد مع النصر بهدف لكل منهما ، وارتفع رصيد أحد إلى 29 نقطة بالمركز السابع ، ورصيد النصر 31 نقطة بالمركز السادس .


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