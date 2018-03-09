إخلاء طالبات مجمع مدرسي بجازان لنشوب حريق به

تركي السالم(صدى):

صرحت أحد المصادر، بأنه تم إخلاء جميع الطالبات، من مجمع مدرسي بمحافظة صامطة، بمنطقة جازان، عقب وقوع حريق بها، مشيرة إلى أن فرق من الدفاع المدني، باشرت صباح أمس الخميس، حادث التماس كهربائي وقع داخل أحد المجمعات المدرسية للبنات.

وبالتطرق للتفاصيل، فإن الحادثة بدأت أثناء تواجد مسؤولة من الإشراف التربوي، بمكتب التعليم بمحافظة صامطة، والذي بسببه تعطلت العملية التعليمية، فالمبنى يعد من المباني الحكومية الواقعة، بإسكان الملك عبد الله التنموي بالخارش، ويتكون من ثلاثة طوابق، كما أنه يعاني من تسريبات للمياه يصل بعضها إلى داخل الفصول الدراسية للطالبات، وبشكل ينذر بالمخاطر والخوف من وصولها إلى تمديدات الأسلاك الكهربائية.

ويجدر الإشارة، إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى، التي تشهدها بعض المدارس التابعة لتعليم جازان؛ حيث تكررت في أقل من شهر، وطالب أولياء الأمور، بتدخل الجهات المختصة ووزارة التعليم؛ لمتابعة الأوضاع بالمدارس، وإيجاد الحلول العاجلة لتلافي المخاطر، وإنهاء مشكلة الحرائق؛ بسبب مساوئ التمديدات الكهربائية، وضعف إجراءات، وأعمال الصيانة لمدارس تعليم جازان.