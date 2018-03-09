مصرع وإصابة 18 شخصاً إثر انفجار في وحدة لصناعة الأدوية بالهند

نيودلهي(صدى):

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون بجروح، على إثر سلسلة من الانفجارات التي استهدفت الليلة الماضية، وحدة لصناعة الأدوية في ولاية ماهاراشترا بوسط غرب الهند.

وقال مسؤول في الشرطة المحلية، الجمعة، في تصريح صحفي، إن ” الحادث وقع عندما أدت المواد الكيميائية شديدة الاشتعال المخزنة في الوحدة الإنتاجية إلى انفجارات في المكان الذي يقع في المنطقة الصناعية (بواسار) بمقاطعة (بالغار) ” بالقرب من العاصمة الاقتصادية مومباي.

وأضاف أن العشرات من سيارات الإطفاء والإغاثة هرعت إلى موقع الحادث لإخماد الحريق، الذي تسبب حتى الآن في مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح وحروق متفاوتة، تم نقلهم إلى أحد المستشفيات المجاورة.