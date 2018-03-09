بالفيديو.. حقيقة وجوب دفن الأظافر بعد تقليمها

علي القحطاني(صدى):

أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبد الرحمن السند، عن حكم دفن الأظافر من عدمها.

وقال ” السند ” في حوار لبرنامج ” يستفتونك ” على قناة رسالة، إن دفن الأظافر هو عمل مشهور لدى الكثير من النساء والرجال على حد سواء حيث يقومون بدفن الأظافر أو الشعر أو الأسنان باعتبار أنه جزء من جسم الإنسان.

وأكد ” السند ” على أنه لا يوجد سند شرعي لهذا الأمر، مضيفًا: ” لا حرج على من يقوم بإلقاء الأظافر أو الشعر أو الأسنان في محل جمع النفايات ” .

