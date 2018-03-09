عفو أولياء دم عن 5 سجناء مدانين بقضايا قتل في الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

قام أولياء دم، بالتنازل عن 5 سجناء مدانين، في قضايا قتل بالباحة، حيث أعلنوا عفوهم عنهم؛ وذلك في بادرة قوبلت باستحسان كبير، وغمرت قلوب السجناء، وأسرهم بالفرحة.

وتم الإعلان عن هذا التنازل، خلال حفل ختام فعاليات اليوم المفتوح، الذي أقامته إدارة سجون الباحة، أمس الخميس، كما عبر مدير سجون منطقة الباحة، العقيد معيض القحطاني، خلال مخاطبته الحفل، عن تقديره للجهود التي تبذلها الجهات المختلفة، التي تتعاون مع إدارة السجون؛ لدعم العملية الإصلاحية بالسجون.