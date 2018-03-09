الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة لديها بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة الاتصالات السعودية إعلان عبر موقعها الإلكتروني، توفّر فيه عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ وظائفها المتاحة على النحو التالي :

– مهني بيانات التعدين: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التكنولوجيا، إدارة الأعمال، الإحصاءات، أو البحوث التشغيلية)، ويفضل درجة الماجستير.

– مشرف مراقبة الجودة عدد(وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– خبير الاندماج والاستحواذ- الاستثمار المالي: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص المالية.

– أخصائي تطوير: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية).

كما أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 مارس 2018م، وعلى من يرغب في التقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي : هنـــــــا .