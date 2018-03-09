بن دغر: هناك أخبار إيجابية بشأن توحيد الصف سنعلن عنها قريبا

فهمي محمد(صدى):

كشف الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء اليمني، عن دور أحمد علي عبدالله صالح، المقرر أن يلعبه في الساحة اليمنية، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ” بن دغر ” ، أن جهوداً تجرى لتوحيد قوى المؤتمر الشعبي العام، تحت راية واحدة، بما فيها أبناء الرئيس اليمني الراحل علي صالح، مشيراً إلى أنهم على تواصل معه.

ووعد رئيس الحكومة اليمنية، بسماع أخباراً إيجابية قريباً فيما يخص وحدة الصف، مشيراً إلى أنه سيتم ترتيب لقاءات مع قيادات حزب المؤتمر، لأخذ قرار مناسب لليمن.