هواوي تعلن هاتف جديد مزود بميزة رئيسية من ” أيفون X “

بكين(صدى):

كشفت مصادر عن الشكل المتوقع أن تظهر عليه هواتف ” هواوي بي 20 ” المرتقبة. ومن المتوقع أن تكشف الشركة الصينية الرائدة في تصنيع الهواتف الذكية عن أحدث هواتفها يوم 27 مارس في مؤتمر عالمي كبير بالعاصمة الفرنسية باريس.

وستعلن هواوي في مؤتمر عن ثلاث نسخ من هاتفها الأحدث وهي ” هواوي بي 20 ” و ” هواوي بي 20 لايت ” ، و ” هواوي بي 20 برو ” .

و كان أبرز ما كشفته المصادر أن الهاتف سيعتمد على ميزة رئيسية يتمتع بها هاتف أيفون X الشهير، حيث تعتمد تلك الميزة على وجود نتوء في الجزء العلوي من الشاشة، والذي تتمتع به هواتف أيفون X، من أجل الحفاظ على استخدام الشاشة تقنية ” من الحافة إلى الحافة ” لاستغلال جميع جوانب الجهاز في الشاشة اللمسية.

كما اعتمدت الشركة الصينية على تقنيات كاميرا جديدة، بعد تعاونها مع شركة ” لايكا ” العالمية، وهذا سيجعل هواتف هواوي بي 20 بديل مثالي للكاميرات الاحترافية.

كما ستدعم معالج تلك الهواتف بتقنيات للذكاء الصناعي، الذي يمكنه من العمل تلقائيا في وضعية لأكثر كفاءة عند الحاجة له، وتقليل ذلك عند اقتراب البطارية من النفاذ.

كما ستتضمن تقنيات الذكاء الصناعي، لهواتف هواوي تحسين أداء التقاط الصور ذات الحركة السريعة، وإمكانية التعرف على الأجسام والأشخاص، وإعدادات تلقائية لالتقاط أفضل الصور في مختلف البيئات وظروف الإضاءة.