حقيقة وقف برنامج ” أبلة فاهيتا “

القاهرة(صدى):

أعلنت قنوات CBC، في بيان إعلامي، أن ما تم نشره من أخبار عن وقف عرض برنامج الدمية ” أبلة فاهيتا ” إلى أجل غير مسمى، عارية تماماً من الصحة .

وقالت في البيان ” أن كل مانشر بهذا الصدد غير صحيح جملة وتفصيلا ولا أساس له إلا في الخيال، وان القنوات لم تأخذ أي قرار بهذا الشكل والموسم الحالي للبرنامج انتهى تصوير حلقاته في موعدها المحدد والمعلن بينما عرض هذه الحلقات مستمر خلال شهر مارس الجاري وحتى الموعد المحدد مسبقا لنهاية عرض حلقات الموسم ” .

وأضافت القناة أن هناك بعض الأخبار التي تحدثت عن توجيه المجلس الأعلى لتنظيم ال​إعلام​ ولجنة الشكاوى عدّة خطابات بشأن عدة ملاحظات تخص البرنامج طلب من القناة اتخاذ ما يلزم لتلافيها.

وبالتالي أوضحت القناة أنها تتعامل ببالغ الجدية والإحترام مع المجلس الأعلى والملاحظات أو القرارات الصادرة عنه عموما اقتناعا منها بمسؤوليته ودوره المهم ..وأنها على تواصل مستمر مع المجلس الموقر في كل مايخص تنظيم الممارسة الإعلامية ..لكننا حتى اللحظة لم تصلنا مخاطبة من المجلس بشأن البرنامج.. والمؤكد أنه حال وصولها سنتخذ اللازم فورا سواء من حيث التعامل معها بالإهتمام الواجب أو من حيث التواصل مع المجلس مباشرة.