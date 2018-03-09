انخفاض اسعار الذهب وسط استقرار الدولار

علي القحطاني(صدى):

شهدت تعاملات، اليوم الجمعة، انخفاض في أسعار الذهب، في ظل استقرار أسعار الدولار.

وسجل سعر الذهب تراجع للتسليم الفوري 0.3% إلى 1318.36 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.23% عند 1318.7 دولار للأوقية.

وشهد مؤشر الدولار استقرار،عند 90.16، مع ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف الأمريكي الشهري مع توقعات بإضافة الاقتصاد 205 آلاف وظيفة، وتراجع معدل البطالة إلى 4% خلال فبراير.

واستقر الدولار في ظل تفاؤل بشأن هدوء التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وقبل صدور تقرير الوظائف الأمريكي الشهري.