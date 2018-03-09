20 ألف ريال تكلفة المريض بالعناية المركزة بشكل يومي
صرح رئيس قسم العناية المركزة، بمستشفى الملك فهد العام بالإنابة، الاستشاري الدكتور محمد شلبي، أن تكلفة المريض الواحد في العناية المركزة، تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف ريال، بشكل يومي، وذلك باختلاف الحالة المرضية، وحاجة المريض إلى الغسيل الكلوي، أو جهاز تروية قلبية، أو التدخل الجراحي.
وأوضح ” شلبي ” ، أن جميع الأجهزة في غرفة مريض العناية المركزة، تعمل بنظام التعليق، حيث لا يوجد أي جهاز على الأرض، ودخول فريق التمريض إلى المريض، يتم عبر أبواب آلية، تعمل عن بعد دون لمس؛ لضمان عدم انتقال أي عدوى أو مرض.
كما أشار إلى أن أقسام العناية المركزة، الـ 4، تستقبل من 120 إلى 130 مريضًا، بشكل شهري، وذلك بمعدلات دخول وخروج تصل في بعض الأوقات، إلى 8 حالات يوميًا، ملفتًا الانتباه إلى أن متوسط بقاء المريض، في العناية المركزة من 5 إلى 7 أيام.
وفيما يتعلق بالحالات، التي تستقبلها أقسام العناية المركزة، ذكر الدكتور محمد شلبي، أن الحوادث، وإصابات الرأس، والتهابات الصدر، وحالات الفشل التنفسي الحاد، هي أبرز تلك الحالات.
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 842 ] نشر منذ 60 دقيقة
طيب وايش المطلوب خله يكلف ١٠٠الف وين المشكله الله يحفظ ولاة الامر ويحفظ للبلد امنها وامانها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25966 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله يشفيهم ويعافيهم
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9152 ] نشر منذ 26 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يشفي كل مريض ويعافيه