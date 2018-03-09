سراكو تعلن عن وظائف إدارية شاغرة لدى فروعها

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة سراكو للمقاولات والصيانة إعلان عبر موقعها الإلكتروني، توفّر فيه عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والمدينة المنورة، وتبوك، والدمام، والجبيل، والقطيف، وبقيق.

حيث أبرزت الشركة وظائفها المتاحة على النحو التالي :

– إداري: شهادة الدبلوم في تخصص الحاسوب.

– مشرف الحسابات: درجة البكالوريوس في تخصص التجارة.

– محاسب: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، أو المحاسبة).

– أمين مخزن: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المواد، أو الإدارة).

كما أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 مارس 2018م، ولمن يرغب في التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي : هنا .