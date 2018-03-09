فرض إجراءات تأديبية ضد سان جيرمان

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” ، عن اتخاذه لعدد من الإجراءات التأديبية في حق نادي باريس سان جيرمان.

وجاء ذلك عقب ما أحدثه جمهور النادي الفرنسي من شغب خلال مواجهة الفريق لريال مدريد في إطار مباراة الأياب في دور الـ 16 من دوري الأبطال التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء.

ورصد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مخالفات على باريس سان جيرمان، اشتملت على استخدام الجماهير للألعاب النارية واستخدام الليزر والتنظيم السيء من قبل النادي واكتظاظ المدرجات.

وقالت مصادر إنه سيتم دراسة الموقف الخميس المقبل، من قبل لجنة التحكم والأخلاق والتأديب التابعة لـ ” يويفا ” .