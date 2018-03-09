بالفيديو: شاب يختفي بالقرب من المقابر في ظروف غامضة

كشف رجل أرجنتيني مؤخراً عن حادثة هي الأغرب من نوعها، وذلك بعد أن تعرض لموقف غريب، عندما أقل رجلاً من على الطريق بشاحنته، قبل أن يختفي تاركاً وراءه آثاراً تدل على أنه كان موجوداً بالفعل في الشاحنة.

حيث كان بيبدرو بيرون يقود شاحنته في الطريق إلى المنزل، يوم 26 فبراير الماضي، عندما شاهد شاباً يسير على جانب الطريق، وكما اعتاد أن يفعل خلال رحلات عمله في المقاطعة، توقف ليقل الشاب في طريقه.

وعلى الرغم من أن الشاب كان خجولاً ومتحفظاً بعض الشيء، إلا أن بيرون اعتاد أن يقل شباناً في مثل سنه. وفي الوقت الذي يستطيع بيرون بالكاد أن يتذكر وجوه الذين أقلهم على مر السنوات الماضية، إلا أن ذكرى هذا الشاب ستظل عالقة في ذهنه لوقت طويل.

وكان هذا الشاب يبلغ من العمر 17 عاماً، ولدى سؤال بيرون له إن كان متوجهاً إلى سان خوسيه ديلا إسكويرا، أجاب الشاب بالنفي، وقال إنه سيخبره بالمكان الذي يرغب بالنزول فيه عندما يصل.

ثم قال بيرون: ” في النهاية، طلب مني أن أنزله عند تقاطع يقود إلى طريق المقبرة، وحالما وصلت إلى هناك، شممت رائحة احتراق كريهة، وأوقفت الشاحنة لمعرفة مصدرها، وعندما عدت، كان الشاب قد اختفى “.

وعندما تفقد المقعد الأمامي، لم يعثر بيرون للشاب على أي أثر، وكل ما شاهده، آثار أقدام محترقة على أرضية السيارة، ولم يتمكن من العثور على أية آثار أخرى لأقدام الشاب، واستعان بيرون ببعض الأصدقاء للبحث عن الشاب، لكنهم لم يعثروا له على أي أثر.