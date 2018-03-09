كونيجسيج ريجيرا تتميز بلون أبيض وحلة من ألياف الكربون في جنيف 2018

جنيف(صدى):

بجانب نسخة كونيجسيج ريجيرا الزرقاء المثيرة، توفرت نسخة أخرى من السيارة الخارقة الهجينة في معرض جنيف للسيارات وهذه النسخة الثانية طرحت بلون أبيض كريستالي مع لمسات برتقالية وجسم من ألياف الكربون. كما تأتي بعجلات اختيارية Tresex مع انتقال اللون الخارجي لمقصورة السيارة مع فرش جلدي برتقالي وتطعيمات من ألياف الكربون في الداخل.

وهذه السيارة المعروضة صممت وفق لطلب عميل خاص طلبها بباقة جسم خارجية جوست اختيارية تشمل زوائد خاصة على جسم السيارة لزيادة القوة السفلية 20% ولجعل السيارة تشبه السيارات السباقية بصورة أكبر. وكانت الشركة قد طرحت في المعرض كذلك نسخة مستعادة من سيارتها CCX وهي سيارة مميزة تأتي في ظل برنامج الشركة لاستعادة السيارات الكلاسيكية بطريقة موثوقة.