8 آلاف جنيه تسدل الستار على حياة مصري قطع جسمه بمنشار

القاهرة(صدى):

عثر أهالي منطقة المرج بالقاهرة، على جثة عامل داخل برميل، قتل بطريقة بشعة حيث تم تقطيه جسمه لأجزاء بمنشار كهربائي.

وأسفرت تحريات مباحث القاهرة أن المجني عليه تاجر حبوب، ويتردد على عملائه بمنطقة القاهرة؛ لتحصيل ثمنها، فيما ماطل أحد هؤلاء العملاء في سداد مبلغ مالي بقيمة 8.300 جنيه مصري.

وضبطت الشرطة، هذه الشخص الذي اعترف بارتكاب الواقعة، مبرراً ذلك بأن المجني عليه ألح عليه وهدده بالإيذاء لإجباره على تسديد المبلغ.

وأشار إلى أنه طلب لقاء المجني عليه، ودس له مبيداً حشرياً في الطعام، ترتب عليها إصابة المجنى عليه بحالة إعياء وقيئ مستمر أدت إلى وفاته.

وأوضح أنه خطط للتخلص من الجثة عن طريق التوجه لزوج شقيقته وسلمه مبلغ 6 آلاف جنيه متحصلات الواقعة، واستعار منه منشاراً كهربائياً لأسباب واهية، ومن ثم اشترى برميل بمبلغ 200 جنيه مصري وتوجه لمسكنه لتقطيع الجثة والتخلص منها.