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بلاتر يوضح موقفه من ترشيح المغرب لاستضافة مونديال 2026

بلاتر يوضح موقفه من ترشيح المغرب لاستضافة مونديال 2026
طلال الغامدي(صدى):

قال سيب بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي ” فيفا ” ، إنه يرشح ” المغرب ” ؛ لاستضافة مونديال 2026، على حساب الترشيح الثلاثي الكندي-المكسيكي-الأمريكي.

وأضاف : “قلبي يدق لأفريقيا.. بعد مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، اعتبرنا أن التنظيم المشترك كان كابوساً.. قررنا بعد ذاك أنه طالما وجد ترشيح منفرد فله الأفضلية.. هذا قانون مكتوب”.

وتابع: ” إذا كان المغرب قادراً على تنظيم مونديال بمشاركة 48 منتخباً (لأول مرة)، فيجب منحه شرف الاستضافة “.

وعن حضوره لمونديال 2018؛ تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رفض ” بلاتر ” توضيح موقفه.

يجدرالإشارة إلى أن بلاتر ترأس ” فيفا ” من 1998 إلى 2015، قبل أن يستقيل من منصبه في خضم موجة من الفضائح هزت عالم كرة القدم، وتم إيقافه عن أي نشاط لثماني سنوات تم تخفيضها إلى ست.


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