شركة التصنيع الوطنية تعلن عن 12 وظيفة شاغرة لديها في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة التصنيع الوطنية إعلان عبر موقعها الإلكتروني، توفّر فيه عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وينبع.

وأبرزت الشركة وظائفها المتاحة على النحو التالي :

– مستشار مالي (الرياض).

– أخصائي ثان (الرياض).

– مهندس إنتاج ثان (الجبيل).

– رئيس قسم المبيعات (الرياض).

– مهندس معدات (الجبيل).

– مهندس عمليات (الجبيل).

– مهندس عمليات- المرافق والطاقة (الجبيل).

– مهندس دعم عمليات البوليمر (الجبيل).

– مهندس مراقبة العمليات (الجبيل).

– مشرف مناوب (الجبيل).

– مشرف أمن (ينبع).

– مشرف كهرباء (الجبيل).

وأشارت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 مارس 2018م، كما أوضحت الشركة لمن يرغب في التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا .