اسم لاعب يتسبب في طرده من مباراة

ماجد محمد(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، شهد دوري الهواه الإنجليزي، حادثة طرد حكم المباراة للاعب فريق هاميد هيمبستيد تاون، ” سانشيز وات ” بسبب اسمه، في إطار لقاء فريق إيست تاروكا.

وقالت مصادر، إن اللاعب حصل على إنذار وعند سؤال الحكم عن اسمه لتدوينه قال له ” وات ” ، فظن الحكم أن اللاعب يتعجب حيث يعني اسمه ” ماذا ” وهو ما لما يفهمه الحكم الذي أشهر البطاقة الصفراء الثانية له.

وسأل الحكم اللاعب ثلاث مرات عن اسمه، فرد المهاجم بنفس الإجابة ” وات، وات، وات ” ، وهو ما اعتبره الحكم سوء سلوك، ليشهر البطاقة الحمراء في وجه صاحب الـ27 عاما ويطرده من المباراة، وتدخل زملاؤه لتوضيح الأمر قبل أن يتراجع الحكم عن قراره ويسمح بعودة اللاعب لاستئناف المباراة.