مدرب ميلان: الخسارة أمام الأرسنال مفيدة

نواف السالم(صدى):

قال جينارو غاتوزو، المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي، إن الأرسنال استحق الفوز على فريقه امس، في إطار ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي بهدفين نظيفين.

وأشار ” غاتوزو ” إلى أن الخسارة التي لحقت بالميلان على يد الأرسنال قد تطكون مفيدة للميلان، موضحًا أن هناك فرق بين اللعب في إيطاليا وفي أوروبا.

وتابع: ” سنذهب إلى لندن في الأسبوع المقبل لمحاولة الفوز، فهنالك قميص يجب تشريفه، لكن قبل ذلك نحن نفكر في مباراة جنوى في الدوري الإيطالي ” .

يجدر الإشارة إلى أن الخسارة أمام الأرسنال هي الأولى للميلان تحت قيادة غاتوزو في 2018، إذ لعب 11 مباراة وفاز في 9 وتعادل في مباراتين اثنتين.