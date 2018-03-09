تويتر يعلن توثيق الحسابات للجميع

أماني الغامدي(صدى):

أعلن موقع التدوينات القصيرة تويتر، جاك دورسي، مؤخرًا عن نيته في إتاحة إمكانية توثيق الحسابات أمام جميع المستخدمين عبر آلية ثابتة، وفقا لما أوردته مواقع تقنية متخصصة.

وجاء هذا الإعلان من خلال بث حي عبر تطبيق “ بريسكوب ” لم يتم الإعلان عنه مسبقا، في إطار فتح نقاش عام حول حالة الموقع وكيفية تعامله مع أهم القضايا والمشاكل الحالية، على غرار نشر الأخبار الكاذبة، ومكافحة المحتوى المسيء وغير القانوني.

لكن لم يتم الكشف عن معلومات تفصيلية بشأن كيفية تنفيذ عملية التوثيق، ولكن من المتوقع أن تتضمن كشف المستخدم عن حساب آخر له على شبكة اجتماعية كبرى مثل فيسبوك أو رقم هاتف أو بريد إلكتروني أو صورة من مستند حكومي كبطاقة شخصية أو جواز سفر.