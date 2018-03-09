حيل سهلة لتنسيق قوامك في المنزل من دون عمليات تجميل

نورة الشهري(صدى):

تلجأ كثيرات إلى عمليات التجميل ، وخاصة الجزء العلوي من الجسم لتتبع معايير الجمال العالمية .

وفيما يلي أسرار سهلة وبسيطة، للحصول على صدر أكبر بعيدًا عن عمليات التجميل. إذ إنّ هناك العديد من نجمات هوليوود اللواتي يعتمدن المكياج، والاكسسوارات والتمارين، وغيرها من الحيل لتكبير الصدر:

-وضعية الجلوس:

هل تتخيّلين أنّ طريقة جلوسكِ وسيْركِ تؤثّر على حجم صدرك؟ نعم إنها حقيقة غريبة ومخفية. إذ إنّ وضعية الجلوس الخاطئة تجعل صدركِ يبدو صغيرًا وتشوّه شكله. من هنا كي يبدو صدركِ أكبر بشكل طبيعي، احرصي أن تجلسي وتقفي بوضعية صحيحة، من خلال رفع الصدر باتجاه الرأس، وشدّ البطن نحو المؤخرة. هذه الوضعية ستمنحكِ أنوثة لافتة في شكل جسمك، وبالتالي ستجعل صدركِ يبدو أكبر.

-ارتداء حمالة الصدر المناسبة:

يلجأ العديد من النساء إلى حفظ مقاس صدرهنّ وشراء حمّالة الصدر على هذا الأساس. وهنا تكمن المشكلة في أنّ عددًا كبيرًا من النساء، يخترن الحمالة غير المناسبة. إذ إنّ حجم الصدر وشكله يختلف مع تبدّل الوزن وممارسة الرياضة.

لتكبير الصدر أنتِ بحاجة إلى حمّالة محشوة جيدًا، ولا سيّما عند الأطراف السفلية كي تمنحكِ الشكل اللازم. كما يمكنكِ شراء الحمّالات التي تُشدّ بأشرطة من الخلف، إذ تساعد على رفع الصدر. لكن في كل الأحوال عليكِ اختيار حمّالة تغلّف صدركِ بالكامل.

-التمارين:

اذا كنتِ تحبين التمارين الرياضية، فتأكدي أنّ بإمكانكِ إجراء الخطوات الصحيحة لتكبير الصدر. إذ يكفي أن تحركي عضلات الظهر العليا حتى يرتفع صدركِ، وبالتالي يتغير شكله ويبدو أكبر. كما أنّ تعزيز عضلات الصدر تساعدكِ في تقويم وضعية جلوسك، ما يمنحكِ المظهر المناسب.

-المكياج:

هناك خدع كثيرة لـ ” كونتورينغ الصدر “، لكنها تتطلّب الوقت. وعليك تطبيق بودرة الوجنتين بين الصدرين، ما سيجعل لون هذه المنطقة داكنًا أكثر من الصدر ككل، ما سيجعله يبدو أكبر.