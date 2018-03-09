” ترامب ” يقرر رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم

واشنطن(صدى):

قام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، أمس الخميس، بتوقيع قرار فرض رسوم جمركية، من 25% و10%، على واردات الصلب والألمنيوم على التوالي، متجاهلًا التحذيرات من حرب تجارية عالمية، واحتجاجات حلفائه في أوروبا والداخل.

وصرح مسؤول أمريكي، أن القرار يستثني ” كندا والمكسيك ” ، في الوقت الحالي، وأن الشركاء الأمنيين والتجاريين، للولايات المتحدة، يمكن أن يتفاوضوا؛ لتجنب الرسوم.

ويجدر الإشارة إلى أن البيت الأبيض، أعلن أن هذا القرار، سيصبح نافذًا بعد 15 يومًا.

وكانت اليابان، قد انتقدت اليوم الجمعة، الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة، على استيراد الصلب والألمنيوم، ووصفتها بالـ ” مؤسفة ” .