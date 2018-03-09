أموال ” القذافي ” تختفي من بلجيكا

بروكسل(صدى):

اختفى اكثر من 10 مليارات يورو من الأموال التابعة للزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، في الحسابات المفتوحة بمصرف ” يوروكلير بانك ” ، وذلك بين عامي 2013 ونهاية 2017.

وأشارت مجلة بلجيكية، أن الأموال المختفية كانت تدار من قبل أقارب القذافي، موضحة أنه بدءاً من 29 نوفمبر 2013، قارب حجم الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا 16.1 مليار يورو، موزعة على 4 حسابات.

وتابعت أن الحسابات كانت قد افتتحتها كل من : ” المؤسسة العربية المصرفية في البحرين، واتش آي بي سي ” لخدمات الأوراق المالية في لوكسمبورج.

وأكد أن السلطات القضائية البلجيكية لاحظت الاختفاء في خريف 2017، حيث لم يتبق في الحسابات الأربعة المفتوحة سوى أقل من 5 مليارات يورو.