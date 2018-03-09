تشابه موقف كارينيو والجابر.. وهجوم ناري على إدارة الشباب

ماجد محمد(صدى):

انتقد الناقد الرياضي عبد الوهاب الحربي، إقالة نادي الشباب للمدير الفني سامي الجابر، موضحًا أنه كا يجب دعمه والصبر عليه.

وعن إقالة المدرب كارينيو مؤخرًا، أوضح أن الفكر بين الجهاز الفني والمدرب يسبب انخفاض مستوى اللاعبين،قائلًا: ” كارينيو كان متفاعلًا بأول 5 مباريات له ثم انخفض هذا التفاعل ” .

وتابع: ” كان يجب الصبر على سامي الجابر والشباب يحتاج للصبر حتى يعود، ولو كنت مكان خالد القروني كمدرب للشباب فلن أقوم بتغيير كبير وسأستمر بنفس النهج ” .

وفي السياق ذاته قال الناقد الرياضي ناصر الجديع : ” إقالة سامي الجابر بعد 3 جولات تشير إلى تخبط إداري.. نسبة تحقيق النقاط بين سامي وكارينيو مشابهة لكن سامي لم يحصل على الدعم ” .

ولم يرى ” الجديع ” سبب لإقالة كارينيو، قائلًا: ” أغلب إقالات المدربين في الأندية تصدر من ضغط جماهيري.. ماذا يريد الشبابيون بإقالة كارينيو بهذا الوقت؟ ” .

يجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة نادي الشباب قد قرر إقالة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الأوروغواياني كارينيو، أمس الخميس، وأعلن عن تعيين المدرب خالد القروني، بدلًا منه حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.