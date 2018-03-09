الغذاء والدواء تنفي ما تم تداوله عن استيراد دجاج مصعوق كهربائيا

عادل الحربي(صدى):

صرحت هيئة الغذاء والدواء، أن ما تم تداوله من مقاطع فيديو، تظهر قيام بعض المزارع بصعق الدجاج كهربائيًا وتصديره للمملكة، غير صحيح، مؤكدة أن الدجاج المستورد، من خارج المملكة حلال، ويُذبح حسب الشريعة الإسلامية.

وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة على أن ” اللائحة الفنية السعودية/ الخليجية ” ، رقم GSO 993/2015، اشترطت تذكية الحيوان طبقاً للأحكام الإسلامية، حيث نصت في البند رقم 1.1.5.4:

” بأنه يحظر استخدام الصعق الكهربائي، وكافة أشكال الصعق، وفقدان الوعي في حالة الطيور، ولا يُسمح باستيراد الدواجن واللحوم، إلا بعد تقديم شهادة ذبح حلال من مراكز إسلامية معتمدة، من قبل رابطة العالم الإسلامي ” .

ويجدر الإشارة، إلى أن الهيئة تقوم بالتفتيش، على منشآت الدواجن بالخارج، والتأكد من الشهادات الممنوحة، لتلك المنشآت الراغبة في تصدير منتجاتها للمملكة .