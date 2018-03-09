نساء تركيا ينتفضن ضد ” أردوغان “

أنقرة(صدى):

انتفضت نساء تركيا، ضد نظام أردوغان الذي لا يعطي لهم حرياتهم، فتظاهرت آلاف النساء على الجادة الرئيسية في العاصمة اسطنبول.

وطالبت النساء المتظاهرات، النظام بإعطائهم الحرية والمساواة، حاملين لافتات كتب عليها : ” نحن أقوياء معاً، هل ستقاومون معنا هذا الربيع ” ، وذلك وسط انتشار مكثف للشرطة.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد صرَّح بأنه يريد أن تنجب نساء بلاده ثلاثة أطفال على الأقل، خلال حفل بمناسبة يوم المرأة العالمي، وذلك في الوقت الذي تنتقد فيه جمعيات حقوق المرأة تصريحات القادة الأتراك المتحيزة ضد المرأة.