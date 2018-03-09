” بنك التنمية ” : سيتم رفع لائحة دعم الأسر المنتجة لمجلس الوزراء

علي القحطاني(صدى):

صرح إبراهيم الراشد، مدير عام بنك التنمية الاجتماعية، أن المشروع المطروح على طاولة مجلس الشورى، في خطواته النهائية؛ لإقرار لائحة دعم الأسر المنتجة، وسيتم الرفع بها إلى مجلس الوزراء؛ لاعتماده، ملفتًا الانتباه إلى أن هذه اللائحة، تتضمن الرخص، وتنظم أعمال الأسر المنتجة بشكل كامل.

وأوضح ” الراشد ” ، أمس الخميس، عقب تدشينه جائزة ” ثمر ” ؛ لتحفيز مشروعات الأسر المنتجة للنمو، والاستدامة، أن البنك يعمل مع الجمعيات الخيرية، والمؤسسات ضمن مسار مشروعات متناهية الصغر، والأسر المنتجة قبل التمويل، في تقييم مقدرة الأسر المنتجة في إدارة أعمالها.

كما ذكر، أن إطلاق هذه المبادرة؛ يهدف لإبراز أدوار الجهات الراعية، في خدمة المستفيدين من أصحاب المشروعات متناهية الصغر؛ لمنح مزيد من فرص الدعم المالي، وغير المالي لهذا القطاع الهام والحيوي، بالإضافة لتمكين الأسر المنتجة، وتطوير أعمالها، ورفع الوعي بجهود الجهات المعنية، ومقدمي الخدمات النوعية لهذا القطاع، مشيرًا إلى استقبال المشاركات ونشر الأفكار المميزة، عبر منصة ” ثمر ” التفاعلية، من خلال الرابط التالي: هنا .