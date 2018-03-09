مهمات وزارتي الداخلية والعمل في مكافحة التسول

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، الآلية المنظمة لاختصاصات وزارتي الداخلية والعمل، في مكافحة التسول، بعدما أسند مجلس الوزارة مهماتها واختصاصاتها إليهما.

وأوضحت أن مهمات وزارة الداخلية، تضمنت إلقاء القبض على المتسولين سواء مواطنين أو وافدين، حيث حيث سيتم تسليم المواطنين إلى وزارة العمل، وترحيل الوافدين من متخلفي العمرة والحج، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم ممن لديهم إقامات نظامية بما يكفل عدم عودتهم للتسول.

وشملت مهمات وزارة العمل، متابعة تطبيق الخطة الوطنية لمكافحة التسول بعد اعتمادها، وإنشاء قاعدة معلومات بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وإيجاد خط هاتفي ساخن خاص بمكافحة التسول.

كما ستقوم وزارة العمل، بمراجعة الأنظمة في مجال مكافحة التسول واقتراح التعديلات اللازمة عليها، وإعداد دراسة علمية عن الظاهرة واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها وتوزيع الأدوار على الجهات المعنية والتنسيق مع وزارة الخارجية لتوعية الأجانب الوافدين إلى المملكة في بلدانهم بمنع التسول فيها وبيان العقوبة.

وستعقد دورات مكثفة للعاملين في المكافحة، وتزويدهم بأحدث التقنيات التي تحد من التسول، وتعريفهم بالأساليب الجديدة والطرق والآليات التي يتبعها المتسولون، وكذلك التنسيق مع الشؤون الإسلامية لحث أئمة المساجد على مناصحة المتسولين ومنعهم من التسول في المساجد، وتكثيف توعية المجتمع بأضرار التسول وبيان محاذيره الشرعية، والتنسيق مع وزارة التعليم لتضمين بعض المناهج الدراسية تعريفاً للتسول وبيان أضراره، مع تكثيف مكاتب مكافحة التسول للزيارات الميدانية للمدارس والجامعات.