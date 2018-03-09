أسعار النفط تعاود الارتفاع

عادل الحربي(صدى):

شهدت تعاملات، اليوم الجمعة، ارتفاع أسعار النفط، من أدنى مستوى لها، خلال 3 أسابيع.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو ارتفاع، 0.3% إلى 63.79 دولار للبرميل، بعدما سجلت أمس 63.61 دولار للبرميل وهو الأدنى منذ منتصف فبراير.

وصعدت عقود خام نايمكس تسليم أبريل 0.23% إلى 60.26 دولار للبرميل، بعدما بلغ سعرها عند التسوية أدنى مستوى منذ الثالث عشر من فبراير عند 60.12 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع أسعار النفط في ظل أنباء بأن زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو، وقد تعهد “كيم” بالامتناع عن إجراء مزيد من التجارب النووية أو الصاروخية.