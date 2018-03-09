شركة الصحراء للبتروكيماويات تعلن عن 8 وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة الصحراء للبتروكيماويات إعلان عبر موقعها الإلكتروني، توفّر فيه وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للمواطنين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل الصناعية.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على النحو التالي :

– مهندس/ أخصائي صحة صناعية.

– مشغل معدات.

– محلل التدقيق الداخلي.

– فني مختبر.

– مشغل معدات البولي بروبلين.

– مشغل مرافق (عدد 3 وظائف).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 مارس 2018م، ولمن يرغب في التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ الدخول على الرابط التالي: هنا .