فينغر بعد أسبوع كارثي: سعيد برد فعل الأرسنال أمام ميلان

طلال الغامدي(صدى):

تنفس الأرسنال الصعداء عقب الانتصار المنعش الذي حققه أمس على ميلان؛ في إطار الدوري الأوروبي لكرة القدم، بهدفين نظيفين على استاد سان سيرو في ذهاب دور الستة عشر.

وفي هذا السياق، قال المدير الفني للأرسنال الذي تقلى انتقادات لاذعة خلال الفترة الماضية، إن الانتصار على ميلان مهم بعد أسبوع كارثي، حسبما وصفه.

وأوضح :” أنا سعيد بالروح ورد فعلنا.. لم نكن على استعداد للمخاطرة، لكننا أيضاً لم يكن علينا اللعب بحذر، كان من الممكن أن تخسر السلاسة في اللعب.. دافعنا بشكل قوي حتى النهاية “.

واستكمل: ” عندما تسقط كملاكم فلا تملك الوقت للرد وأنت في منتصف الطريق، لكن يجب عليك الرد.. فخرك ورغبتك لإبراز الكفاءة يجب أن يظهرا خلال المباراة “.