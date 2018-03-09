الصين ترحب بالمحادثات الأمريكية الكورية الشمالية

بكين(صدى):

رحبت الصين بالمحادثات المزمعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، واصفة إياها بأنها تعد رسالة إيجابية وخطوة في الطريق الصحيح.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية جينج شوانج، في تصريحات للصحفيين الجمعة ” إننا نرحب بالرسالة الإيجابية التي بعثتها كل من كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن حوارهما المباشر ” .

وأضاف أن الجهود المبذولة بشأن القضية النووية الشمالية تواصل التحرك في الاتجاه الصحيح، معربًا عن دعم بلاده للدول المعنية من أجل التركيز على التوصل إلى حل لهذه القضية من خلال الحوار والتعاون.

ويأتي هذا بعدما أعلن البيت الأبيض في وقت سابق اليوم، أن الرئيس ترامب سيقبل الدعوة للقاء الزعيم الكوري الشمالي في المكان والزمان الذي يتم تحديده.