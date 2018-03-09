سيميوني: نثق في فيرنر

نواف السالم(صدى):

أشاد دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، إن بحارس المرمى أكسيل فيرنر، الذي خاض أول مباراة رسمية له مع الفريق، أمس الخميس أمام لوكوموتيف موسكو الروسي، في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم؛ إثر إصابة الحارس الأساسي، يان أوبلاك، في عضلة الحوض وفي اليد.

وقال ” سيميوني ” : ” نضج كثيراً منذ قدومه للنادي.. عندما طلب مويا الرحيل، وثقنا كثيراً في نضوج فيرنر، وفي نفس الوقت، لم نرغب في حرمان مويا من فرصته.. بالطبع، الأمور لا تأتي بالصدفة” .

واستكمل: ” هذا الشاب، عندما سافرنا لمواجهة ليفانتي، سافر بالقطار على الرغم من خروجه من القائمة، وحدث نفس الأمر عندما سافرنا لمواجهة فالنسيا.. هذه التفاصيل الصغيرة هي ما تحسم مثل هذه الفرص “.

وأشار إلى أن ” فيرنر ” يعمل بشكل جيد، وسيحظى بدقائق مثل جميع اللاعبين الصغار، مؤكدًا على ثقة الفريق به.

وفاز الأتلتي على نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي بثلاثية نظيفة، إلا أن سيميوني أكد أن التأهل لربع النهائي لم يحسم بد.