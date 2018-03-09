نسما القابضة تعلن عن 3 وظائف هندسية شاغرة لدى فروعها

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت الشركة الوطنية ” نسما القابضة ” ، إعلان عبر موقعها الإلكتروني، توفّر فيه وظائف هندسية شاغرة للمواطنين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة في كل من جدة، والخبر.

وأبرزت الشركة الوظائف المتاحة على النحو التالي:

– مهندس سلامة عدد (وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مهندس عقود: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تطوير الأعمال، وإدارة الإنشاءات، والعمليات).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 مايو 2018م.

وأشارت الشركة لمن يرغب في التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا .