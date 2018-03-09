” ترامب ” يعلن عن ترحيبه بمقابلة زعيم كوريا الشمالية

واشنطن(صدى):

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه مستعد لمقابلة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون؛ وذلك في قمة ستكون الأولى، على الإطلاق بين البلدين، والذي يعد إنهاء الأزمة النووية، مع بيونج يانج.

وفي هذا السياق، قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي، أن ” ترامب ” ، سيقبل دعوة للقاء الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، على أن يتحدد فيما بعد موعد، ومكان اللقاء.

وعلى صعيد آخر، قال تشونج اوي-يونج، مستشار الأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي:

” بعد إجرائي زيارة قصيرة إلى بيونغيانج، قلتُ للرئيس ترامب، إنه خلال لقائنا الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، أبلغنا أنه ملتزم بنزع السلاح النووي ” .

وتابع: ” ترامب وافق على عقد اللقاء، بحلول مايو ” ، مشيرًا إلى أن مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية، قال فيما بعد، أن الاجتماع قد يعقد في غضون بضعة أشهر، على أن يحدد موعد ومكان اللقاء لاحقًا.