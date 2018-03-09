8 وظائف شاغرة بشركات راشد عبد الرحمن وأولاده

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، عن حاجتها لعدد من الموظفين؛ لشغل وظائف شاغرة لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، في عدد من التخصصات.

وقالت إن الوظائف المتوفرة في فروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من: الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والدمام، والقصيم، والخبر، والأحساء، وخميس مشيط.

وجاءت الوظائف تحت المسميات الأتية:

– منسق شؤون الموظفين.

– مسؤول دعم مكتب خدمات تكنولوجيا المعلومات.

– محاسب (عدد 3 وظائف).

– أمين صندوق.

– رئيس الحسابات.

– مأمور مستودع (عدد 5 وظائف).

– موظف مبيعات (عدد 10 وظائف).

– رجل أمن.

ولفتت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتديم مستمر حتى تاريخ 8 يونيو 2018م، وللمزيد من التفاصيل والتقديم ادخل هنا : هنا.