معهد الجبيل التقني يعلن عن 20 وظيفة تعليمية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت الهيئة الملكيّة بالجبيل إعلان عبر موقعها الإلكتروني، توفّر فيه عدد من الوظائف التعليمية الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في ” معهد الجبيل التقني “.

وأبرزت الهيئة الوظائف المتاحة على النحو التالي:

– مدرس لحام الصناعية عدد (وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو هندسة اللحام).

– مدرس مهارات آلات صناعية عدد (وظيفتين): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم العالي في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

– مدرس تركيب الأنابيب عدد (وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو التصنيع)، أو شهادة الدبلوم التقني العالي (تركيب الأنابيب).

– مدرس معدات (عدد 3 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مدرب مهارات أجهزة صناعية (عدد 4 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، هندسة التحكم).

– مدرس مهارات المعدات الثقيلة عدد (وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مدرس المهارات الكهربائية الصناعية عدد (وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مدرب أول الغوص التجارية: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

– مدرب مشغل رافعة عدد (وظيفتين): درجة البكالوريوس في الهندسة.

كما أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 مارس 2018م.

ولمن يرغب في التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا .