معهد الجبيل التقني يعلن عن 20 وظيفة تعليمية شاغرة
طرحت الهيئة الملكيّة بالجبيل إعلان عبر موقعها الإلكتروني، توفّر فيه عدد من الوظائف التعليمية الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في ” معهد الجبيل التقني “.
وأبرزت الهيئة الوظائف المتاحة على النحو التالي:
– مدرس لحام الصناعية عدد (وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو هندسة اللحام).
– مدرس مهارات آلات صناعية عدد (وظيفتين): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم العالي في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.
– مدرس تركيب الأنابيب عدد (وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو التصنيع)، أو شهادة الدبلوم التقني العالي (تركيب الأنابيب).
– مدرس معدات (عدد 3 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
– مدرب مهارات أجهزة صناعية (عدد 4 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، هندسة التحكم).
– مدرس مهارات المعدات الثقيلة عدد (وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
– مدرس المهارات الكهربائية الصناعية عدد (وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.
– مدرب أول الغوص التجارية: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.
– مدرب مشغل رافعة عدد (وظيفتين): درجة البكالوريوس في الهندسة.
كما أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 مارس 2018م.
ولمن يرغب في التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا .
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