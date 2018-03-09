بالفيديو.. حذاء يطلب لك البيتزا بضغطة زر

واشنطن(صدى):

لأول مرة ابتكار حذاء لعشاق البيتزا، فقد ترغب بالحصول على هذا الحذاء الرياضي، الذي يطلب لك وجبتك المفضلة بضغطة زر.

وأطلقت بيتزا هت حذاءها الرياضي ” باي توب ” في مارس من العام الماضي 2017، وعادت لتطلق النسخة المحدثة من هذا الحذاء، والذي يحتوي على زر لطلب البيتزا، يقع في لسان فردة الحذاء اليمنى.

ويتم توصيل الحذاء مع تطبيق بيتزا هت على الهواتف المحمولة، ويكفي ضغط الزر الموجود في الحذاء، ليجد المستخدم قطعتين من البيتزا بالحجم المتوسط على باب منزله بقيمة 6 دولارات.

ولطلب البيتزا، يجب على المستخدم تنزيل تطبيق بيتزا هت على هاتفه الذكي، وإعداد حساب جديد مع تحديد العنوان ومعلومات الدفع، وتحديد الإضافات المفضلة على البيتزا، ومن ثم يقوم التطبيق بإرشاد المستخدم، حول كيفية تفعيل الخدمة، وربط التطبيق مع الحذاء الرياضي.

