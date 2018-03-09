للمرة الخامسة.. ” صلاح ” أفضل لاعب في الشهر بين صفوف ليفربول

نواف السالم(صدى):

حصل المحترق المصري محمد صلاح، نجم ليفربول،للمرة الخامسة خلال الموسم الجاري على لقب أفضل لاعب في الشهر.

وأعلن ليفربول أن صلاح هو الأفضل خلال شهر فبراير، وهو اللاعب الوحيد بين صفوف ليفربول الذي حصل 5 مرات على اللقب منذ بداية الموسم.

واقتنص “صلاح ” اللقب خلال شهر أغسطس، وسبتمبر، نوفمبر، ديسمبر، فبراير، بينما حصل عليه ديان لوفرين في أكتوبر، و روبرتو فيرمينو في يناير.

وفاز صلاح بتصويت الجمهور بفارق كبير عن أقرب منافسيه فيرمينو في المركز الثاني وأندي روبرتسون في المركز الثالث.