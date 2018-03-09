لاعب ليفربول: مورينيو سيعتمد على الدفاع أمامنا

نواف السالم(صدى):

أشار ديان لوفرين، مدافع ليفربول، إلى أن التعادل في مواجهة اليونايتد، المقرر إقامتها غدًا، في إطار الدوري الانجليزي ستكون كافية للمنافس.

وقال “لوفرين”، أن مانشستر يونايتد سيسعد بالحصول على نقطة التعادل، متوقعًا لجوء المدير الفني لليونايتد جوزيه مورينيو إلى الاعتماد على الدفاع؛ خلال المباراة.

وتابع:” ربما المنافس ليس في أفضل حال، لكنه ما يزال يستطيع الفوز.. ما يهم هو النقاط.. في المرة الماضية عندما حضر إلى هنا دافع بقوة لذا دعونا نرى ماذا سيحدث”.

وأضاف:” المنافس بحاجة للنقاط.. بالنسبة ليونايتد ربما سيكون من الجيد له الحصول على نقطة واحدة لكن بالنسبة لنا فلا نلعب من أجل نقطة واحدة على الإطلاق.. سنلعب كما نلعب في كل مباراة.. كرة قدم هجومية”.

واختتم حديثه:”لكن مورينيو لديه خططه.. مهمتنا التركيز على أنفسنا واللعب بالطريقة التي نتمنى أن تساعدنا على الفوز”.

يذكر أن ليفربول لم يفز على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد منذ 2014.